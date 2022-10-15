وزارة السياحة والآثار تناقش خطة تطوير السياحة بالشوبك

الوكيل الإخباري - استعرض أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة، خطة تطوير السياحة التي تعمل عليها الوزارة في لواء الشوبك.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، بين حجازين، أن خطة التطوير تشمل محاور إعادة تأهيل وتحسين الخدمات في مركز زوار الشوبك، وإنشاء مركز للتحدي والاستكشاف، وتأهيل أربعة مسارات بحيث يتم البدء بتأهيل مسار (وادي النخيل – وادي غوير) كمرحلة أولى.



وأشار إلى أنه سيجري البدء بترميم المرحلة الأولى من قرية السياحية من خلال المباشرة بأربعة بيوت تراثية، بحيث يتم لاحقاً دراسة توفير المخصصات اللازمة لاستكمال ترميم القرية التراثية، مؤكداً ضرورة العمل على وضع دراسة لإضافة مسار مؤهل للسير على الأقدام يربط مركز الزوار بقلعة الشوبك، وإقامة سوق للحرف اليدوية المحلية بالقرب من مركز الزوار.



وبين حجازين، أن هذه المشاريع هي حالياً قيد الإجراء ومخصصاتها متوفرة للتنفيذ، إذ تم الانتهاء من إعداد الدراسات ووثائق العطاء لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مركز زوار الشوبك، وإنشاء مركز للاستكشاف والتحدي، موضحاً أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي هي من تمول مشروع إعادة ترميم قلعة الشوبك، وترميم أربعة بيوت في قرية الجاية، وتأهيل مسار (وادي النخيل – وادي الغوير)، وكذلك توفير سوق للحرف بالقرب من مركز زوار الشوبك.

بدوره، أكد رئيس بلدية الشوبك الرفايعة، حرص البلدية على التعاون مع الجهات المعنية لتطوير الشوبك سياحياً، مشيراً إلى أن البلدية على أتم الاستعداد لتقديم ما يلزم من دعم وخدمات لإنجاح هذه المشاريع.



من جهته، قال المدير التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان، إن الشركة حريصة على التعاون والتشارك مع أبناء المجتمع المحلي لإنجاح تشغيل المسارات، وتقديم الخدمات اللازمة للزوار، وكذلك تقديم أفضل التجارب السياحية لزوار الشوبك من هواة الاستكشاف والتحدي.



فيما أكد رؤساء الجمعيات، استعدادهم التام للتعاون لإنجاح هذه المشاريع، خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة المهن السياحية الجاذبة للزوار في المباني التراثية التي سيتم ترميمها، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي المسارات السياحية.



يشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه المشاريع، تقوم دائرة الآثار العامة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بإعادة ترميم وصيانة قلعة الشوبك الأثرية.



وحضر الاجتماع، رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعة، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندس أيمن ابو خروب، والمدير التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان، ورئيس جمعية اتحاد قرى الشوبك السياحية، ورئيس جمعية العنصر التعاونية في الشوبك، اليساندرا بلاسي من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وعدد من الخبراء العاملين معها، ومدير مكتب تراث للدراسات والتصميم الدكتور رامي الظاهر.