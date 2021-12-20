وزارة الشباب تطلع على تجربة ديوان الخدمة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

الوكيل الاخباري - زار وفد من وزارة الشباب ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين، للاطلاع على تجربته في التنافس للحصول على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.



وأكد مدير وحدة التطوير المؤسسي، المهندس حمزة عربيات، المشرف العام للجائزة أن الديوان يرحب بمثل هذه الزيارات وعلى استعداد للتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية وغيرها، ضمن مفهوم الشراكات والدور المجتمعي له وسعيه لتبادل الخبرات، بما يحقق الفائدة المشتركة، ويسهم في تحقيق الأهداف المتوخاة من الجائزة والمتمثلة في تجذير ثقافة التميز في الجهاز الحكومي.

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