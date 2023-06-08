وزارة الشباب تنظم بطولة ولي العهد الأولى للشطرنج للجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية الاتصال الشبابي في وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة عمان العربية الأربعاء، بطولة ولي العهد الأولى للشطرنج للجامعات الأردنية والتي تنظمها احتفالا بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بمشاركة 14 فريقا يمثلون الجامعة الحكومية والخاصة.



منافسات البطولة والتي أقيمت بحضور مساعد رئيس الجامعة حسام الحمد مندوبا عن رئيس الجامعة ومديرة الاتصال الشبابي خديجة أبو حمور وعميد شؤون الطلبة خالد بني حمدان، تضمنت إقامة جولة للفرق المتنافسة.



واختتمت المنافسات بفوز فريق جامعة اليرموك بالمركز الأول للبطولة فيما حقق فريق جامعة الشرق الأوسط المركز الثاني وحقق فريق جامعة مؤتة المركز الثالث للبطولة.



وأشاد الحمد بجهود وزارة الشباب في إقامة البرامج الشبابية والرياضية التي تستهدف طلبة الجامعات التي تسهم في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم، مؤكدا على اهتمام الجامعة بإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.



من جانبها، أكدت أبو حمور حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الجامعات من خلال خطط عمل تتضمن برامج تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وتمكين الشباب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتطوع إلى جانب تنفيذ أنشطة وفعاليات رياضية ضمن محور الشباب والصحة والنشاط البدني في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

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