وزارة الصحة تحدد المرحلة الخطرة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس ان وزارة الصحة استأجرت مستشفى خاص بالكامل لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وتوقيع اتفاقيات لاستخدام اسرة عناية حثيثة مع 30 مستشفى خاص للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا قريبا.وبين الدكتور شركس أن نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية ما زالت مقبولة، إلى حد ما، اذ وصلت في الغرف العادية أكثر قليلًا من 40%، والعناية الحثيثة 55%، وأجهزة التنفس 30%، لكن المعيار الذي يحدد أننا وصلنا المرحلة الخطرة هي عند تجاوز نسبة إشغال الأسرة خاصة أسرة وحدات العناية الحثيثة 80%.وأوضح الدكتور شركس، ان الوزارة عززت اعداد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا بواقع ألف سرير، ومئتي سرير في وحدات العناية الحثيثة.وأضاف أن الوزارة حاليا شرعت بإنشاء مستشفيات ميدانية للتعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتي ستكون جاهزة للتعامل مع الوباء خلال شهر.