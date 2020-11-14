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السبت، 14-11-2020 02:20 م

وزارة الصحة توضح حول الحظر الذكي

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة أمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة وائل الهياجنة  أن الحظر النوعي أو ” الذكي” هو لمنع اختلاط المواطنين بطريقة ذكية بحيث لا يختلط الموظفون العاملون مثلا أو القطاعات الاقتصادية المتشابهة، وتخفيض عدد التجمعات وفق معادلة تستهدف عدم وجود عاملين مشتركين في ذات القطاعات أو تجمعهم بحيث تخفض ساعات العمل في قطاع معين إلى 4 أو 6 ساعات وباقي الموظفين يعملون عن بعد ويسمح لقطاعات بالعمل دون غيرها حسب درجة التجمع فيها او اختلاطها .
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وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن ” الهدف هو استمرار عمل الاقتصاد ومنع التجمع في معادلة واحدة لتسيير الحياة والاعمال بطريقة تمنع التجمع او الاختلاط”.

ويشمل ذلك ايضا وسائل النقل بحيث لا يسمح التنقل في وسائل النقل العام بالسعة الكاملة او نصفها وربما بنسب اقل.

ويمكن خلال الحظر فتح محلات السوبر ماركت والمخابز لساعات محددة باليوم وتنقل اعداد قليلة وفي قطاعات معينة.

يذكر أن وزير الصحة لفت الى امكانية تنفيذ الحظر الذكي الذي يشمل قطاعات معينة ، مستدركاً ان اغلاقها سيكون صعب على بعض الفئات، ولكننا قد نضطر الى اغلاق بعض القطاعات، التي لا تؤدي الى انعكاسات سلبية على المواطنين وخاصة عمال المياومة .

 




 

 


 

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