قرارات حكومية جريئة بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - تصريحات كثيرة وجديدة، خلال اليومين الماضيين ، إلا أنــها تتحدّث في ذات الشأن ، المتعلّق بوباء كورونا ، الذي بات يعصف بالعالم ، مُهدّدا الحياة بشكل كـامل .

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آخر التصريحــات، ما جاء بـه مسؤول ملف كــورونا ، الدكتور وائل الهياجنة ، الأحد ، حيث أوضح أنه سيتم في المرحلة القادمة ، اتخــاذ قــرارات تتطلب مزيدا من الالتزام من قبل المواطنين، لكبح جماح الفيروس، بعد دراســـة من قبل المعنيين والخروج بتوصيات شأنها "وأد" الجائحة بأقـــل الخســـائر، في المملكة.

ووصف الهياجنة تلك القرارات بـ"الجريئة" ،والتي سيتم العمل بها لمصلحة المواطن واقتصاده وصحته.



"قرارات جريئة"، هذا الوصف ، حدا بكثيرين التفكير بأن الحكومة ستتــخذ إجراءات صارمــة ، في سبيل التخفيف من أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، في ظلّ دخول المملكة إلى مرحلة التفشّي المجتمعي .

وأمام ذلك ، نجدّ أن هنالك ترقّب شعبي على وقع التخوّف من ماهيتها ، حيث بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل بوجود حظر شامل يمتد لأيام ، أو إغلاق قطاعات مختلفة ، لفترة من الوقت، إلى حين تجاوز المرحلة الراهنة .

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