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الثلاثاء، 22-12-2020 01:38 م

وزارة الصحة : سلالة كورونا الجديدة ناقوس خطر بالنسبة للأردن

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الوكيل الاخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، أن السلالة الجديدة لكورونا هي أحدى تحورات الفيروس وظهرت في شهر ايلول الماضي، مشيرا الى أنها ناقوس خطر بالنسبة للأردن.
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وقال شركس في مداخلة له عبر التلفزيون الأردني، إن أثر السلالة الجديدة من ناحية الخطر غير معروف بعد، وانما المعروف أنها اسرع بالانتشار، وعلينا في الأردن أن نتجنب دخولها.

وأضاف أن الطفرات سجلت من بداية ايلول، لكن ظهور السلالة في بريطانيا بدأ منذ اسابيع وبدأ تسجيل حالات الاصابة.

وبين أن هناك جهات بحثية تدرس أمر السلالة الجديدة، والأردن جزء منها، موضحا أن الأردن يحصي القادمين من بريطانيا خلال الفترة الماضية لمعرفة اذا ما وصلت السلالة للمملكة أم لا.

وأوضح أن اخبار رشحت عن فعالية اللقاحات على السلالة الجديدة لكورونا.

وأكد شركس أن ما يقطع سلالة العدوى هو الكمامة والتباعد الجسدي.

 




 

 


 

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