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الإثنين، 12-12-2022 09:26 ص

وزارة الصحة: 72% من الأردنيين لديهم تأمين صحي

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة نائل العدوان، إن نسبة المؤمنين صحيا من الأردنيين قرابة 72% منهم 43-44 % على نظام التأمين الصحي المدني.

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وأضاف العدوان أن الهدف هو الوصول لمفهوم التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن نسبة المؤمنين صحيا موزعة على التأمين العسكري والمستشفيات الجامعية والخاصة.


وقال إن عدد المشمولين بالتأمين الصحي ما بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة 3 ملايين و400 ألف أردني.


وكشف العداون عن مخاطبة رئاسة الوزراء لشمول شرائح جديدة في التأمين الصحي المدني والإعلان عنها قريبا.

 

المملكة

 




 

 


 

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