الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز عالمياً

الأمن يُحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

مطار هيثرو: لن يتم إلغاء أي رحلات جوية خلال الإضراب القادم لحراس الأمن

استطلاع "الوكيل": 51% من الأردنيين يرون أن الصيف الحالي سيكون آمن مائيا

204 ملايين دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر "جوموبي" الشهر الماضي

شكاوى مستمرة من عدم تسلم المهندسين المتقاعدين لرواتبهم منذ بداية العام الحالي

فصل مُبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً- أسماء

وزارة العمل: زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ تعليمات بدائل الحضانات

تحذير جديد من "المعاصر" حول زيت زيتون مغشوش عبر مواقع التواصل

الجامعة العربية تدين العدوان الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

الإثنين، 22-05-2023 02:28 م

وزارة العمل: زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ تعليمات بدائل الحضانات

1676726044752


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت وزارة العمل اليوم الاثنين انه يمكن للعامل الحصول على بدائل الحضانات المؤسسية من موقع الوزارة.اضافة اعلان


وقالت وزارة العمل لـ "الوكيل الإخباري" إن تعليمات بدائل الحضانات سارية ويتم العمل بها.

وأشارت إلى أن مديرية التفتيش المركزية بصدد عمل زيارات موجهة لضمان تنفيذ هذه المادة واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحق المخالفين.

وتم اصدار تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 والصادرة بمقتضى المادة /72ب من قانون العمل االردني رقم 8 لعام 1996 .

وتسري أحكام التعليمات الوادرة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202321152629123155845

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين والديزل وانخفاض الكاز عالمياً

WhatsApp Image 2023-05-22 at 15.02.57 (1)

مختصون في الحوادث المرورية والطرقات يقدمون حلولاً لحوادث السير في الاردن - تقرير

407765_1_1616491285

الأمن يُحذر من تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار

00000000000000000000

استطلاع "الوكيل": 51% من الأردنيين يرون أن الصيف الحالي سيكون آمن مائيا

7645c138-577b-4cd4-8da3-2a8b496d97bf (1)

204 ملايين دينار فواتير دفعها الأردنيون عبر "جوموبي" الشهر الماضي

313402751_434068532209726_3869177063460681774_n (2)

شكاوى مستمرة من عدم تسلم المهندسين المتقاعدين لرواتبهم منذ بداية العام الحالي

أخبار متعلقة
1684654094024

وفد سعودي يزور وزارة العمل وهيئة تنمية المهارات

5202314164159982523957

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

FnWz1ZJXgAYJDfS

استفادة 21952 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

364954_14_1648980987

هام بشأن العمل بالعطل الرسمية

1583676419998

عامة تجار المواد الغذائية تعقد اجتماعها السنوي

64609116efb9d

3464 شكوى واستفسارا تلقتها وزارة العمل في الربع الأول من 2023