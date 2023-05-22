وزارة العمل: زيارات تفتيشية لضمان تنفيذ تعليمات بدائل الحضانات

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكدت وزارة العمل اليوم الاثنين انه يمكن للعامل الحصول على بدائل الحضانات المؤسسية من موقع الوزارة.وقالت وزارة العمل لـ "الوكيل الإخباري" إن تعليمات بدائل الحضانات سارية ويتم العمل بها.وأشارت إلى أن مديرية التفتيش المركزية بصدد عمل زيارات موجهة لضمان تنفيذ هذه المادة واتخاذ الإجراءات القانونية الازمة بحق المخالفين.وتم اصدار تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لسنة 2023 والصادرة بمقتضى المادة /72ب من قانون العمل االردني رقم 8 لعام 1996 .وتسري أحكام التعليمات الوادرة في القانون، على القطاع الخاص إذ تنفذ على المؤسسة التي لا يتمكن صاحب العمل من تهيئة مكان مناسب لرعاية الأطفال فيها أو في محيطها.