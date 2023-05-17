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الأربعاء، 17-05-2023 03:42 م

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة العمل اليوم في بيان لها بأنه وبمناسبة عيد الإستقلال السّابع والسّبعين للمملكة فإن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة،  والذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من أيَّار الجاري ، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص.اضافة اعلان


كما أكدت وزارة العمل في بيان سابق للوزارة بمناسبة عقد قِران صاحب السموِّ الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليِّ العهد، على الآنسة رجوة خالد السَّيف، فإن قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرسميَّة يوم الخميس الأول من شهر حزيران المقبل، يشمل جميع أبناء وبنات الوطن في كافة مؤسسات القطاع الخاص.

ويأتي هذا البيان للوزارة احتفاء بهاتين المناسبتين العزيزتين على قلوب جميع الاردنيين.

 




 

 


 

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