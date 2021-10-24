وزارة المياه لـ الوكيل:جميع الموظفين في الوزارة خاضعين لقانون العمل والعمال

الوكيل الإخباري-خاص- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة ان جميع موظفي وزارة المياه وسلطة المياه مشمولين بالضمان الإجتماعي وخاضعين لقانون العمل والعمال.

اضافة اعلان



وقال سلامة اليوم الأحد في تصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن من يعمل مع شركات أخرى أو بعقود شراء الخدمات هم ليسوا موظفين في وزارة المياه.



وجاء ذلك على إثر تصريح للناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي قال فيه إن عدد كبير من موظفي عقود شراء الخدمات في سلطة المياه لا يقل عددهم عن 500 موظف وموظفة، يعملون لدى عدة مكاتب للسلطة (ولشركة مياهنا حالياً) ومنذ عدة سنوات بدون أن يتم إشراكهم بالضمان الاجتماعي، ولا التأمين الصحي، ويتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور، إذ لا تتعدى رواتبهم الشهرية 240 ديناراً.