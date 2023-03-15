وزارة النقل تبحث تطوير التعاون مع السويد

الوكيل الإخباري - بحث وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأربعاء، مع السفيرة السويدية في عمّان ألكسندرا ريدمارك، سبل تطوير التعاون في مجالات واختصاصات وزارة النقل وهيئاتها التابعة.

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وأشار أبو السمن خلال اللقاء، إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين، مؤكداً ضرورة تعزيزها وتطويرها بما فيه مصلحة الطرفين.



وناقش الطرفان أوجه التعاون في مجالات تبادل الخبرات المتعلقة بسلامة النقل على الطرق، والتعاون في عمل الإدارات البحرية التي تشمل الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ وفي مجال تفتيش السفن.

