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السبت، 10-12-2022 07:06 م

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد عددا من دور الرعاية في الرصيفة وعمان

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الوكيل الاخباري - تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، دار رعاية الفتيات في الرصيفة؛ للاطلاع على أوضاع المنتفعات والوقوف على احتياجاتهن والخدمات المقدمة لهن.

وتجولت الوزيرة، خلال الزيارة، في أقسام الدار ومرافقها، واطلعت على خدماتها الإيوائية والاجتماعية والنفسية والإرشادية والصحية والطبية المقدمة للفتيات.

كما اطلعت على برامجها المقدمة للفتيات، ومنها البرنامج الديني وتعزيز الانتماء الوطني، والتأهيل والتمكين الذي يضم صالون التجميل، وأشغال يدوية وحرفية، والبرامج التعليمية ومحو الأمية، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والترفيهية، واستمعت من المنتفعات والمشرفات لاحتياجاتهن، واطلعت على المسار الدراسي والنشاطات اللامنهجية وبرامج التدريب المهني لهن.

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