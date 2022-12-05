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الإثنين، 05-12-2022 05:08 م

التنمية الاجتماعية تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

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الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، بمشاركة عدد من منتفعي مراكز الرعاية والتأهيل، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، خلال الاحتفال، إن الدولة تولي الأشخاص ذوي الإعاقة أقصى درجات العناية والاهتمام، وتوفر لهم أفضل الخدمات الممكنة.

وأشارت إلى أنه يجري تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 والاستراتيجية المنبثقة عنه، فضلاً عن تطبيق الخطة العشرية المتعلقة ببدائل الإيواء، وما سينتج عنها من إدماج أكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة.

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