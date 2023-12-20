وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، إن الأردن كان وما يزال الأرض التي تلاقت فيها الحضارات المختلفة وتعايشت في رحابها العقائد والديانات السماوية في جو من التسامح والعدالة التي أشاعتها فوق ثراه القيادة الهاشمية بترسيخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة وروح المودة والإخوة على الأرض الأردنية.



جاء ذلك خلال محاضرة القتها بعنوان "المبادرات العربية الإسلامية في التواصل مع الآخر رسالة عمان أنموذجا"، ومشاركتها بالدورة (11) للجنة التراث التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واختتمت أعمالها أمس في المغرب.



ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أضافت النجار أن الأردن بقي مخلصا بإيجابية وفاعلية، منحازا لقضايا أمته العربية والإسلامية، وحمل جلالة الملك عبدالله الثاني شرف الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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