الخميس 14-12-2023
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويحتجز أكثر من 70 شخصا داخله

الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار إسرائيل والنصر قريب

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

نتنياهو: أريد من قواتنا أن تستمر بحرب غزة حتى آخر جندي

3 شهداء في قصف الاحتلال على خان يونس

سرايا القدس: استهداف دبابة صهيونية وجرافة من نوع "D9"

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

من نقطة صفر .. القسام تخوض اشتباكات ضارية بحي الشيخ رضوان

المياه توضح حول موعد عودة الضخ من خط الديسي

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

عاجل

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الخميس، 14-12-2023 11:28 ص

الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع أورومتوسطي لعام 2023

1 (11)


الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع لعام "2023" والتي نظمها الاتحاد.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الخميس، بدأت عملية التصويت منذ تاريخ 7 أيلول الماضي، واستمرت لغاية 28 تشرين الثاني الماضي، حيث حقق طابع البريد الأردني إقبالا على التصويت الذي كان بعنوان (المهرجانات الأورومتوسطية)، وحصل على المرتبة الأولى من أصل 23 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد.


وأوضح البيان أن المشاركة الأردنية تعكس أهمية تواجد الأردن في نشاط الاتحاد البريدي، ويعكس الاهتمام بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
528240_4_1702546321

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

GBTEJbPWcAEx35q

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 6.5 % خلال 10 أشهر

GBTEJbPWcAEx35q

الخصاونة: من الضروري إدامة جودة الطرق في الأردن

M63A2668

المياه: 85 مليون م3 التخزين الكلي في السدود

WhatsApp Image 2023-12-14 at 12.01.35 PM

المياه توضح حول موعد عودة الضخ من خط الديسي

وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 92 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

أخبار متعلقة
1702110917095

النجار تشارك بالاجتماع الوزاري حول الثقافة والمناخ ضمن مؤتمر الأطراف

1632052587195

أول تعليق من الأردن على قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الميداني في غزة

1700062257131

فاعليات تثمن مواقف الأردن بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

1700057939414

الحوسبة الصحية تؤكد مواصلتها للتحول الرقمي في جميع إجراءاتها

_copy251635

مسيرة حاشدة في إربد نصرة لأهالي غزة

1699976432098 (1)

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية