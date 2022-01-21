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الجمعة، 21-01-2022 06:07 م

وزيرة الثقافة ومدير عام إيسيسكو يبحثان آفاق التعاون

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الوكيل الاخباري - بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، آفاق التعاون بين الأردن والمنظمة في المجالات المتعلقة بالصناعات الثقافية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

وأشارت النجار بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى دور المنظمة في عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في مسألة إصلاح التعليم ومفهوم الثقافة والذي من شأنه الارتقاء بالعمل المشترك.

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