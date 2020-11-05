الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

تنبيه هام من مديرية الامن العام

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

رئيس الديوان الملكي يستقبل أبناء النائب يحيى السعود

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

توضيح حكومي جديد حول الحظر الشامل

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يطالب بإجراءات حكومية عاجلة

36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

توضيح حول موعد حظر التجول الشامل بالاردن

وزير الاعلام السابق أمجد العضايلة يغرد عبر تويتر




الخميس، 05-11-2020 04:45 م

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

WNoXv


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كتب وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور وليد المعاني في منشور على صفحته الخاصة على "الفيسبوك": "في بداية الجائحة قبل حدوث الحالات وبعد قصة صبحي وعرس إربد، أعلن حظر شامل، وأغلقنا المطارات والمعابر وعطلنا كل شيء، حتى الخبز وزعناه وصارت الأدوية توصل على البيت، وأخذ الناس بوضع المشتريات في مكان منفصل لمدة ٢٤ ساعة قبل استخدامها، وتوقفنا عن الامساك بالنقود، وكل شيء ديليفري، وكان على كل صراف آلي رجل معه معقم".
اضافة اعلان

وأضاف المعاني:"اليوم و الإصابات تتراوح حول ٥٠٠٠ حالة يوميا، فمشترياتنا تدخل مباشرة لداخل المنزل والفاكهة دون تعقيم. والخضار تنقاية بعد أن لمسها ألف شخص. المفروض أن يحدث العكس. وكل يوم خميس جنون تسوقي. ولا ترى من يرتدي كمامة تغطي أنفه، ولم نعد نسمع بضرورة استخدام القفازات".

 المعاني اكد أن حال الأردنيين اليوم كالذي شك بوجود احتقان حلق لديه فقرر أخذ علبة مضادات حيوية، فلما مرض واكتشف أنه يعاني من التهاب القصبات لم يجد لديه دواء يتناوله.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202030131349819336210

تنبيه هام من مديرية الامن العام

112020514551505150011

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

270628_49_1591108377

تخصيص 250 ألف دينار لشراء أجهزة تنفس اصطناعي لمستشفى جرش

11

رئيس الديوان الملكي يستقبل أبناء النائب يحيى السعود

main_image5fa3fca42ad5b

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

1120204171558459728602

توضيح حكومي جديد حول الحظر الشامل

أخبار متعلقة
555

اخر ما كتبه يحيى السعود قبل وفاته بـ 3 ساعات

1020202115213871831510

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

1020203110815221423261

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس

9999052863

وفاة معلمة بحادث سير مؤلم

1020202618163210063213

ما سبب الارتفاع الكبير بإصابات كورونا في الاردن اليوم ؟

وزارة التربية والتعليم

تنبيه هام من وزارة التربية حول الاختبارات المدرسية