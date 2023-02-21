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الثلاثاء، 21-02-2023 11:32 م

وزير الأشغال يتفقد عددًا من المشاريع بالكرك

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، مشاريع تعمل عليها الوزارة في محافظة الكرك.

وأكد أبو السمن خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة الكرك، على هامش جولة تفقدية اجراها اليوم الثلاثاء، بحضور نواب عن المحافظة، وممثلين عن المجتمع المحلي، أن الوزارة تتابع سير العمل بالمشاريع الإنشائية كافة، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، ومعالجة أي عائق يواجه سير العمل فورا بما يسهم في استكمال الأعمال، ضمن المدد الزمنية المتفق عليها، مشددًا على أن الوزارة تولي الأهمية لإنشاء المشاريع التي تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأستعرض نسب الإنجاز في عدد من المشاريع، وسير العمل فيها ،كما بحث إمكانية إنشاء مشاريع أخرى بالتنسيق مع الشركاء كافة وبحسب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها وتوفر التمويل اللازم لها.

وأستمع الوزير خلال الاجتماع، إلى مطالب وملاحظات النواب وممثلي المجتمع المحلي، موعزًا للمعنيين في الوزارة بدارستها والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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