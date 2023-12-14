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الخميس، 14-12-2023 04:56 م

وزير الأوقاف: الانتهاء من مشروع إسكان الأسر الفقيرة بالشونة الشمالية قريباً

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، عن قرب انتهاء وتسليم مشروع إسكان الأسر الفقيرة الأول من نوعه، والممول من الصندوق في لواء الأغوار الشمالية.

جاء ذلك، خلال افتتاحه اليوم الخميس، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في منطقة العدسية الشمالية التابعة للواء الأغوار الشمالية.

وقال الخلايلة إن مشروع الوحدات والسكنية للأسر العفيفة بالشونة الشمالية، الذي بدأ العمل به بداية العام الحالي، يقام على قطعة أرض تعود لصندوق الزكاة، ويضم 10 وحدات سكنية بمساحة 75 مترا مربعا لكل منها.

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