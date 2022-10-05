وزير الأوقاف : الممارسات الاستفزازية بالأقصى لن تقدم ولن تؤخر في هويته

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة تتابع بغضب شديد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والممارسات الاستفزازية التي يقومون بها كذلك في المقابر الاسلامية المحاذية للحرم باعتبارها وقفًا إسلاميًا خالصًا.



وأضاف الخلايلة إن هذه الاقتحامات تحدث تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار لحالة الانتهاكات المرفوضة والمدانة.



وأكد الخلايلة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أن هذه الممارسات الاستفزازية لمشاعر مليارين من المسلمين لن تقدم ولن تؤخر في هوية المسجد الأقصى المبارك وأن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق اعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم.



وختم وزير الأوقاف في بيانه إن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني في المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف مكاناً وزماناً وأن حقهم هذا نابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس.

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