الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

البلقاء التطبيقية : توجّه لإعادة النظر في الخطط الدراسية

إطلاق حملة بيئية في متنزه عابل بالطفيلة

إعلان نتائج الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر - رابط

اغلاق مسرب من طريق دير أبي سعيد – سموع

صناعيو المقابلين والقويسمة يؤكدون التفافهم حول كتلة " إنجاز" في انتخابات غرفتي عمان والاردن

وزير الأوقاف : الممارسات الاستفزازية بالأقصى لن تقدم ولن تؤخر في هويته

التعليم العالي تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار أو الإنتقال - رابط

توضيح حول دوام القطاع الخاص بعد تثبيت التوقيت الصيفي

الكهرباء الوطنية: استمرار العمل بالتوقيت الصيفي أمر مفيد للنظام الكهربائي

البترا تسجل أعلى عدد من الزوار الأجانب منذ بدء جائحة كورونا

الأربعاء، 05-10-2022 10:18 م

وزير الأوقاف : الممارسات الاستفزازية بالأقصى لن تقدم ولن تؤخر في هويته

920222619141699900924


الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة تتابع بغضب شديد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف والممارسات الاستفزازية التي يقومون بها كذلك في المقابر الاسلامية المحاذية للحرم باعتبارها وقفًا إسلاميًا خالصًا.

وأضاف الخلايلة إن هذه الاقتحامات تحدث تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار لحالة الانتهاكات المرفوضة والمدانة.

وأكد الخلايلة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أن هذه الممارسات الاستفزازية لمشاعر مليارين من المسلمين لن تقدم ولن تؤخر في هوية المسجد الأقصى المبارك وأن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق اعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم.

وختم وزير الأوقاف في بيانه إن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني في المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف مكاناً وزماناً وأن حقهم هذا نابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202228184712348282141

البلقاء التطبيقية : توجّه لإعادة النظر في الخطط الدراسية

9202221195419908694699

إطلاق حملة بيئية في متنزه عابل بالطفيلة

9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

إعلان نتائج الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر - رابط

920221193817741248119

اغلاق مسرب من طريق دير أبي سعيد – سموع

5

صناعيو المقابلين والقويسمة يؤكدون التفافهم حول كتلة " إنجاز" في انتخابات غرفتي عمان والاردن

9cd0fb2b-التعليم-العالي-2

التعليم العالي تعلن نتائج طلبات إساءة الاختيار أو الإنتقال - رابط

أخبار متعلقة
9202226162437537528069

مجلة تصدرها آل البيت تحقق معايير الاعتماد لمعامل أرسيف

92022520852352913270

وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم

8202214174436451579100

مستشفى المقاصد يحصل على شهادة تحقيق الجودة من الهيئة الطبية الدولية

wwww

وزير الأوقاف يكرم أوائل مراكز تحفيظ القرآن الكريم في عجلون