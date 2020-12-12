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السبت، 12-12-2020 11:39 م

وزير الأوقاف: ترشيد استهلاك المياه واجب شرعي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن التوفير في مصادر المياه وترشيد استهلاكها والمحافظة عليها واجب شرعي.

ودعا الدكتور الخلايلة إلى ضرورة التوزيع العادل للمياه سواءً على صعيد الأفراد داخل المجتمع الواحد أو على صعيد الدول من خلال الاتفاقيات المبرمة لتوزيع الحصص المائية بشكل عادل والالتزام بها، مؤكداً أهمية الاتفاقيات المبرمة بين الدول التي تشترك في الأحواض المائية ما يسهم في الحفاظ على استمراريتها وديموتها بشكل آمن.

وقال مساعد الأمين العام الناطق الرسمي لوزارة المياه والري عمر سلامة، إن الأردن من الدول الاكثر فقراً بالمياه، وحصة الفرد تقل عن (100) م3 سنوياً فيما خط الفقر العالمي هو (1000) م3 سنوياً.

 




 

 


 

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