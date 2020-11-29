وزارة المياه تعيد دراسة وتقييم أسس ترخيص الحفارات

الوكيل الاخباري -

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أوعز وزير المياه والري، الدكتور معتصم سعيدان، خلال لقائه نقيب الجيولوجيين الأردنيين، صخر النسور، اليوم الأحد، بإعادة دراسة وتقييم أسس ترخيص الحفارات بما يتوافق مع معايير الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، قال سعيدان إن الوزارة تسعى لتعزيز شراكتها الراسخة مع نقابة الجيولوجيين، لما لها من دور بارز في نشاطات الوزارة اليومية، والحكومة مهتمة بتعظيم التعاون وإشراك النقابات المهنية في تطوير وتحسين الخدمة، والمشاركة في صناعة القرار انسجاما مع مبدأ التشاركية والتكاملية ما بين قطاع المياه وقطاع الجيولوجيين.وأضاف أن لدى الوزارة خطة لمضاعفة أعداد المتدربين من الجيولوجيين في مؤسسات قطاع المياه بما يكسبهم مهارات متقدمة والمساهمة في دراسة واقع الاحواض المائية والآبار والسدود وبما يحفز من مهارات هذا القطاع الحيوي والمهم، وينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات الوطنية إلى المنطقة والإقليم.من ناحيته، ثمن نقيب الجيولوجيين الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير المياه والري، وتفقد السدود، داعيا إلى أهمية تبني سياسة الإحلال الوظيفي للخبرات المتراكمة في قطاع المياه للجيولوجيين الأردنيين.