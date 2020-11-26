البدء بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمستشفيات الميدانية

الوكيل الاخباري - قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، أن الوزارة على جاهزية عالية لتزويد المستشفيات الميدانية التي وجه جلالة الملك بتعزيزها لمواجهة تطورات الحالة الوبائية وامدادها بخدمات المياه والصرف الصحي.

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وقال الدكتور سعيدان، أن الطواقم المختصة باشرت العمل لإعداد الدراسات الخاصة وبعد الخطوط الرئيسية للعمل على البدء بإيصال الخدمة لهذه المستشفيات، داعيا سلطة المياه للتنسيق المباشر مع مسؤول ملف كورونا، لاستكمال الإجراءات للبدء بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمستشفيات الميدانية الثلاث، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإستدامة تقديم هذه الخدمات .



وبين سعيدان بأنه تم إعداد خطة طوارئ تتضمن تزويد هذه المستشفيات بالمياه بواسطة الصهاريج ، في حال الانقطاع المفاجئ للمياه عنها.

المصدر - بترا



