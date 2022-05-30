وزير الأوقاف يدين السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري -

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دان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ما قامت به سلطة الاحتلال، اليوم الأحد، من السماح للمتطرفين اليهود وحمايتهم لتنفيذ اقتحامات ممنهجة تهدف إلى النيل من إسلامية المسجد الأقصى المبارك وحرمته وقدسيته، معتبرا ذلك استفزازا لمشاعر ملياريّ مسلم في مختلف أنحاء العالم.وقال الخلايلة في بيان له إن على سلطة الاحتلال أن تتوقف عن رعاية التطرف اليهودي حمايةً ومساندةً وتنظيما، مؤكدا أنّ مثل هذه التصرفات ليس من شأنها إلا اثارة مزيدٍ من التأجيج والدفع باتجاه صراعات لا تحمد عواقبها.وذكر أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 ألف متر مربع إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه لا يشاركهم ولا يقاسمهم فيه أحد من الناس وترعاه وصاية هاشمية مباركة تذود عن حرمته ليكون مكانا لعبادة المسلمين وحدهم إلى يوم الدين.