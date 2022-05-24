وزير الاوقاف يزور أوقاف الرمثا ويفتتح مسجدا في المدينة

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن وزارة الأوقاف والأئمة والوعاظ التابعين لها يحملون رسالة رسول الله (ص) ويدعون الناس إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة و الخطاب المعتدل، مؤكدا وجوب إدراك أهمية رسالة الدعوة واستخدامها بالشكل الصحيح.



وأضاف خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، بعدد من أئمة ووعاظ ومؤذنين تابعين لمديرية أوقاف الرمثا، أنه يتوجب على الخطيب و الواعظ و الإمام أن يكونوا معتدلين مرغبين الناس في خطاباتهم مبتعدين عن التشدد.



وأكد الخلايلة أن الخطاب يجب أن يكون جاذبا للناس و لا ينفرهم من دينهم ولا يدفعهم للتشدد، فالإسلام دين يسر ووسطية واعتدال، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف باشرت العمل بصندوق ادخار للعاملين في الوزارة من الإداريين وكوادر المساجد.



وأشاد الخلايلة بما يقدمه الأئمة والوعاظ والخطباء والمؤذنين الذين يترجمون رسالة الوزارة القائمة على الدعوة والإرشاد، مؤكدا ضرورة مواصلة الأئمة والعلماء أداء رسالتهم النبيلة وتوجيه الناس للاقتداء بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والتسلح بالقيم والأخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف وأمرنا أن نلتزم بها في كل شيء من حياتنا من قول أو عمل.

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