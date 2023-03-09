وزير الأوقاف يرعى توزيع جوائز المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملكة رانيا العبدالله، رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة الهاشمية للإناث بنسختيها الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول في عمان.

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وقال الخلايلة، "نلتقي اليوم على مائدة القرآن الكريم لتكريم الفائزات بالمسابقة الهاشمية الدولية والمحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته"، داعيا الى أن ينعكس القرآن سلوكا على حافظ القرآن كما أمرنا الله تعالى والمصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي كان خُلقه القرآن في كلامه وسلوكاته وتعاملاته.



وأشار وزير الأوقاف إلى "أننا في بلد حباه الله بقيادة هاشمية تُعنى بدعم ورعاية أهل القرآن الكريم، ومن هنا جاءت المسابقات الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بنسخها المتعددة للذكور والإناث على المستويين الدولي والمحلي"، موضحا أنه سيجري قريبا البدء بالتصفيات للمسابقة الهاشمية للذكور.



من جهتها، قدمت المتسابقة فاطمة عبدالقادر من جمهورية النيجر في كلمة ألقتها باسم المشاركات في المسابقة الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله على رعايتهما للقرآن الكريم، وأهله، ولدور وزارة الأوقاف على حسن تنظيم المسابقة الهاشمية الدولية للإناث لحفظ القرآن الكريم في نسختها السابعة عشرة.



وفاز بالمسابقة في دورتها السابعة عشرة بالمركز الأول منار سلطان عبدالله سيف من اليمن، ودانية محمد ناصر أمين الصادق في المركز الثاني من الأردن، وزينب محمود رفاعي شمس الدين بالمركز الثالث من مصر، وفاطمة محمد جبرين من تشاد، وسارة مصباح الهادي خلف الله من ليبيا.



وفاز بالمسابقة المحلية للإناث في دورتها الثامنة عشرة، حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتلاوته مع حسن الأداء والتجويد الفرع الأول، دانية محمد ناصر أمين الصادق بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سندس سعيد محمد صيداوي، وفي المركز الثالث رفيف زياد علي مطالقة، وفي المركز الرابع روعة سهم أحمد الكساسبة، وفي الخامس مكرر رحمة محمد عبد الزويدين، والخامس مكرر هلا عبدالله سليم الرفاعي.



وفي الفرع الثاني "حفظ خمسة وعشرين جزءا متتاليا من القرآن الكريم"، فازت بالمركز الأول رغد حسن عطية مطالقة، وفي المركز الثاني بلقيس محمود محمد قمر، المركز الثالث نسيم خالد محمد المصري، المركز الرابع رغد صالح إبراهيم فريحات، المركز الخامس مكرر سلمى أحمد مطلق محمد، وفي المركز الخامس مكرر نور الإسلام علاء مطيع عباس.



وفاز في الفرع الثالث "حفظ عشرين جزءا متتاليا من القرآن الكريم" بتول نعيم عبدالرحمن الحسين بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سمية نبيل أدهم حاكمي، وفي المركز الثالث رغد محمد فرحان الحواري، وفي المركز الرابع يارا محمود مثقال عباسي، وفي المركز الخامس نايفة حسين علي الزعبي.



وفي الفرع الرابع "حفظ خمسة عشر جزءا متتاليا من القرآن الكريم"، فازت بالمركز الأول ياقوت عماد محمود نجادات، وفي المركز الثاني أرائك محمود قاسم العمري، وفي المركز الثالث أمل محمد أحمد أبو عمرة، وفي المركز الرابع فازت رؤى محمد سعيد خليفة، وفي المركز الخامس خديجة وليد محمود ناصر.



وفاز بالفرع الخامس "حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم" نور حسن محمد مراشدة بالمركز الأول، وفي المركز الثاني لين مصطفى سالم بطيحة، وفي المركز الثالث هبة محمد سليمان أبو دهاك، وفي المركز الرابع غنى عامر عبدالكريم نجادات، وفي المركز الخامس فازت به سارة ياسر علي البعيرات.



وفي الفرع السادس من المسابقة الهاشمية المحلية للإناث "حفظ خمسة أجزاء متتالية من القرآن الكريم" فازت بالمركز الأول اباء محمد مثقال النمرات، وفي المركز الثاني لامار مختار عدنان الهندي، وفي المركز الثالث راما أحمد لورنس حموري، وفي المركز الرابع حور العين منذر عبدالكريم الهويدي، وفي المركز الخامس مرح عمر قاسم لبابنه.



كما فاز بالفرع السابع من المسابقة "حفظ جزء من القرآن الكريم" ياسمين بسام خلف بني هاني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سلسبيل محمد ياسر الكردي، المركز الثالث سيرين صهيب هاني عبود، المركز الرابع سلسبيل خالد عارف مقابلة، فيما فازت بالمركز الخامس سارة مصعب قاسم الدردور.



وكرم وزير الأوقاف المتسابقة الأصغر سناً في المسابقة حفيصة عمر يوسف جزاع الشعلان من الكويت والبالغة من العمر 12 عاما، فيما منحت جائزة المشاركة المتميزة للمتسابقة آية سعيد صالح منصور من المغرب، والبالغة من العمر 15 عاما.



كما كرم الخلايلة لجنة التحكيم للمسابقة الهاشمية الدولية للإناث، والتي ضمت رئيسة اللجنة الدكتورة لميس الهزيم من الأردن، والمحكمات الدوليات عائشة الصفي من الكويت، وشيخة المطوع من قطر، وهيام شحادة، ونجلاء حسن صالح، ومنيرة موسى إبراهيم، ورابحة الربيحات، وكوثر العموش من الأردن.



وشهد حفل تكريم الفائزات عرض فيديو عن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته بنسختيها الدولية والمحلية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم لعدد من المشاركات، بتلاوات مختلفة.



وحضر الاحتفال سماحة مفتي عام المملكة، وسماحة قاضي القضاة، وسماحة إمام الحضرة الهاشمية، وسماحة مفتي عام القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وأمين عام وزارة الأوقاف، وسفراء معتمدون لدى الأردن، والمدراء العامون لصندوق الزكاة، ودائرة الحج والعمرة، وصندوق الحج، ودائرة تنمية أموال الأوقاف، ومساعد أمين عام وزارة الأوقاف لشؤون المديريات، ومساعد أمين عام الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي، وواعظات، وعدد من ذوي المتسابقات والفائزات.