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الثلاثاء، 20-02-2024 04:01 م

وزير الأوقاف يفتتح مسجدا في المفرق

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الوكيل الإخباري- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الثلاثاء، مسجد الحاجة المغفور لها بإذن الله أضحية بنت عبدالله المريط في منطقة مغير السرحان بالمفرق .

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وقال الخلايلة خلال افتتاح المسجد، وبحضور محافظ المفرق سلمان النجاد، ورئيس جامعة جرش الأهلية الدكتور محمد الخلايلة، ومدير قضاء السرحان نائل إبداح، ومدير أوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان، إننا احتفلنا هذا اليوم بافتتاح مسجد الحاجة أضحية في منطقة مغير السرحان الذي جاء بتبرع من أبنائها وإن من أعظم البّر للوالدين بعد موتهما هو الصدقة الجارية.


واعرب عن أمله بأن يكون هذا المسجد في هذه المنطقة فاتحة خير واشعاع نور ومنطلق للدعوة إلى الله عز وجل، وغرس القيم الإسلامية وتعليم القرآن الكريم وأحكامه لأبناء المنطقة، موعزا برفد المسجد بجهاز الأذان الموحد ليكون ضمن مساجد المنطقة في توحيد الأذان.


كما أعرب الخلايلة عن تقديره لأبناء الحاجة المرحومة على بناء هذا المسجد ليكون منارة في هذه المنطقة في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.


من جهته، قال محسن السرحان أحد المتبرعين ببناء المسجد، إن "إنشاء المسجد جرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف وعلى نفقتنا سواء بالتبرع بالأرض والبناء" مشيرا إلى أن فرش المسجد جاء بتبرع من الديوان الملكي العامر.


ولفت إلى أننا نتوجه مستقبلا لتوسعة مساحة المسجد البالغة حاليا 250 مترا مربعا، وبناء سكن للإمام ومصلى للنساء.

 




 

 


 

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