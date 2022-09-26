وزير الأوقاف يكرم الفائزين بجائزة الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري - كرّم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، الفائزين بجائزة المرحوم الدكتور محمد ربيع لحفظ القرآن الكريم كاملاً لطلبة الجامعات في دورتها الثانية لعام 2021/ 2022.

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وقال الخلايلة، إن هذه المسابقة تشكل فاتحة خير للجامعات الأردنية، وتحفز طلابها على تعلم وتعليم القرآن الكريم، والعمل والتسلح به، متمنيا أن تكون هذه المسابقة وجميع المسابقات فرصة للمشاركة في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم التي ستعود وزارة الأوقاف لتنظيمها هذا العام بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.