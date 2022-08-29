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الإثنين، 29-08-2022 02:39 م

إعلان ترتيبات قبول الطلبة المصابين بالسرطان في الجامعات الرسمية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلبة الأردنيين المصابين بمرض السرطان والراغبين بالتقدم بطلبات للاستفادة من المقاعد التي خصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس فقط مراجعة الوحدة، وذلك اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/ 8/ 2022، وحتى تاريخ 6/ 9/ 2022.

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وتاليا شروط وإجراءات القبول:

• أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها وبمعدل (65%) فما فوق.


• إحضار النسخة الأصلية من التقرير الطبي المعتمد الذي يشخص حالة الطالب والصادر عن المستشفيات الحكومية، أو المستشفيات الجامعية، أو الخدمات الطبية الملكية شريطة أن لا يكون قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر.


• إحضار صورة عن كتاب الإعفاء الطبي من الجهة التي تكفلت بعلاج الطالب شريطة أن يكون ساري المفعول.


• إحضار صورة عن هوية الأحوال المدنية.


• تعبئة نموذج الاستفادة المعتمد من الوحدة.


• تقديم طلب قبول موحد إلكتروني (خاص بطلبة الثانوية العامة) من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند إعلان الوحدة عن ذلك.

 

 




 

 


 

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