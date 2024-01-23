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الثلاثاء، 23-01-2024 05:47 م

وزير الإدارة المحلية يفتتح المبنى الجديد لبلدية غرب إربد

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الوكيل الاخباري - افتتح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الثلاثاء، المبنى الجديد لبلدية غرب إربد.

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وأشاد كريشان خلال جولة على مرافق البلدية، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، والنائب الدكتور خالد الشلول، بإنجازات بلديات المملكة عموما، وبلدية غرب إربد خصوصا، والتي حققت إنجازات بمواردها الذاتية، ما انعكس ايجابا على رفد موازنتها، وتمكينها من تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

 

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