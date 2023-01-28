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السبت، 28-01-2023 06:45 م

وزير الاتصال الحكومي يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم السبت، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابي.

ويأتي اللقاء على هامش الملتقى الإعلامي العربي الذي بدأت فعاليته اليوم في العاصمة عمان، بتنظيم من جامعة الدول العربية، بالشراكة والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي والهيئة العربية للبث الفضائي.

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