وزير الاعلام : خطة لتدريب خريجي الصحافة والإعلام

الوكيل الاخباري - التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، اليوم الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، عدداً من مقدمي البرامج الإذاعية الصباحية، ضمن اللقاءات التواصلية الدورية التي يجريها مع ممثلي المؤسسات الإعلامية.



وأكد الشبول الأهمية المتزايدة لوسائل الإعلام في التواصل والتوعية وعدم الانسياق وراء الإشاعات ونبذ خطاب الكراهية.



وكشف عن وجود خطة حكومية بعيدة المدى لتدريب العديد من خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية، بهدف تأهيلهم ليكونوا قادرين على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل في المؤسسات الإعلامية.



وأشار الشبول إلى أن الحكومة، وفي سبيل ضمان تدفق المعلومات وتعزيز الاتصال الحكومي مع وسائل الإعلام، أنهت خلال الفترة الماضية المرحلة الأولى من برنامج تدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين الحكوميين، الذي عقد بالشراكة والتعاون مع معهد الإعلام الأردني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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