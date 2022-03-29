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الثلاثاء، 29-03-2022 06:30 م

الشبول يلتقي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية ويزور الجناح الأردني في اكسبو

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 الوكيل الاخباري - التقى وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، اليوم الثلاثاء، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في حكومة دولة الإمارات عهود الرومي.

وأكد الشبول، خلال اللقاء الذي عقد اليوم على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات، أن الإدارة الأردنية كانت لها بصمات كبيرة في المحيط العربي، وتجري حاليا مراجعة شاملة لها لإعادة الألق والتميز للجهاز الإداري الحكومي، لافتا إلى دور وسائل الإعلام في إبراز المنجز الإصلاحي وجهود التحديث السياسي والاقتصادي. 

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