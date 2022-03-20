الحاج توفيق يتوقع ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة

الوكيل الإخباري - أقر رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق بارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

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وقال الحاج توفيق خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأحد، إنه لا يمكن انكار ارتفاع الأسعار محليا، لكن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لم تكن سببا في ارتفاع الأسعار الأخير.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يعود إلى جائحة كورونا وهي مرتفعة منذ عام وزادت في الفترة الأخيرة.

وأشار الحاج توفيق إلى أن غالبية التجار التزموا بعدم رفع الأسعار، لافتا إلى وجود بعض التجار الذين رفعوا الأسعار ولا يمكن التعميم على الجميع.

وتوقع أنه في حال بقيت الأسعار كما هي على مستوى العالم فإنها ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر المقبلة.

ودعا الحكومة إلى مساعدة ودعم التجار حتى يكونوا قادرين على استيراد المواد الغذائية وبكميات آمنة ومريحة.