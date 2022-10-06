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الخميس، 06-10-2022 12:35 م

وزير الاقتصاد الرقمي: موظف القطاع العام يرفض التحول الرقمي لأنه يحد من سلطته

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الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، الخميس، إن هناك توجه كبير من القطاع الخاص لنظام العمل المرن لاستقطاب الكفاءات من خارج عمان.

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وأضاف خلال الجلسة الثالثة في الحوار الوطني حول خطة تحديث القطاع العام/ محور الخدمات الحكومية أن موظف القطاع العام يرفض التحول الرقمي لأنه يحد من سلطته.


وأضاف الهناندة أن التركيز الآن في الخدمات الرقمية على المؤسسات الأكثر طلبا مثل الضمان الاجتماعي وإدارة السير.


"خطة تطوير القطاع العام لم تضف شيئا على خطة التحول الرقمي الموجودة أصلا." وفق الهناندة


وقال إن التحول الرقمي الكامل في القطاع الصحي يحتاج الى موازنة عالية ولابد أن يتم التحول بالتعاون مع القطاع الخاص.


وحول الدفع الإلكتروني قال الهناندة: "نعمل على قنوات دفع محلية قادرة على دفع المبالغ الصغيرة بدون عمولة".


 




 

 


 

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