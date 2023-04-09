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الأحد، 09-04-2023 12:23 م

مؤسسة ولي العهد تعقد منتداها الأول "تواصل" 29 الشهر الحالي

كك


الوكيل الاخباري - تعقد مؤسسة ولي العهد منتداها الأول تحت عنوان "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، وذلك يوم السبت الموافق 29 نيسان الحالي في مجمع الملك الحسين للأعمال.

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وسيناقش المنتدى عددا من القضايا الوطنية التي تحاكي تطلعات الشباب، وسيقدم عرضا وتحليلا للواقع والتحديات التي يواجهها الشباب والشابات من خلال خلق مساحة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار تضم ممثلين عن الجهات الرسمية والخاصة والأهلية والفعاليات الشبابية المختلفة، بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات.


وسيخوض المشاركون في المنتدى بنقاشات غير رسمية تسودها الصراحة والشفافية، حول خطط وتصورات المرحلة القادمة للدولة الأردنية، "مرحلة العمل التشاركي لترجمة مخرجات التحديث"، علاوة على توفير فضاء رحب لمشاركة الشباب الأردني والتشبيك فيما بينهم.


ويسعى المنتدى الذي سيضم أكثر من 500 مشارك إلى تقديم ما لا يقل عن 20 جلسة متوازية، تغطي مجموعة واسعة من المواضيع الوطنية الهامة والمتنوعة تتضمن السياسة والاقتصاد والأعمال إلى جانب المجتمع والقانون والتعليم والإعلام، وإلى تجسيد أهمية التواصل كأداة فاعلة تهدف إلى تعزيز المشاركة المدنية لدى الجميع، وترسيخ القيم الديمقراطية، لا سيما عقب الجهود الوطنية التي أرست مساعي التحديث على قواعد ثابتة.


وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد، تمام منكو، إن المؤسسة قد بدأت بممارسة دور مؤثر مع الشباب والشابات في المجتمعات المحلية ضمن استراتيجيتها الهادفة للتوسع في العمل الميداني، وهو ما يتضمن ضرورة العمل على إيجاد منصات للتشبيك والحوار وخلق الفرص المتنوعة، مشيرة إلى أن المؤسسة ارتأت ضرورة تنظيم وعقد هذا المنتدى، خاصة مع هذا التوقيت الذي يشهد فيه الأردن تنفيذ إصلاحات جذرية على مختلف الأصعدة، وديناميكيات عمل جديدة وتغيرات متسارعة.


وأضافت، أنه سيجتمع في المنتدى مسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص، إلى جانب مؤسسات مجتمع مدني وناشطين ومؤثرين، بهدف مناقشة القضايا بمنظور مختلف يحاكي أفكار وتطلعات الأردنيين خاصة الشباب.


وأكدت منكو، أن منتدى "تواصل" سيكون عبارة عن فضاء رحب يثري الأفكار والمعلومات حول واقع الأردن ويسلط الضوء على التحديات التي يمر بها، كما يسلط الضوء على أهم الفرص بشفافية وصراحة بهدف ترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في صنع القرار.


 




 

 


 

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