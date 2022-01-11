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الثلاثاء، 11-01-2022 06:25 م

وزير الاوقاف : الوزارة لا تُلزم أي خطيب جمعة بخطبة موحدة

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 الوكيل الاخباري - اكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة أن الوزارة لا تُلزم أي خطيب جمعة بخطبة موحدة، وإنما هو ملزم بالعنوان، والمحاور التي تطرح، وما يرسل من مادة علمية وأدلة شرعية للخطباء للاستفادة منها لا التقيد بها حرفيا.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تدعم كوادرها، وتدعم الرسالة النبيلة التي يحملونها في المساجد، مشيرا إلى أن قرار إيقاف بعض الخطباء عن الخطابة يعود إلى مخالفتهم قانون الوعظ والإرشاد، مؤكدا أنه لا يجري الإيقاف إلا إذا واصل مخالفاته.

وأكد الخلايلة أيضا عدم وجود أي قرار بإيقاف الدروس الشرعية في المساجد أو القرآن الكريم، موضحا أن الوزارة تشجع على ذلك من خلال ختمة القرآن الكريم في المساجد.

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