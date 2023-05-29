وزير البيئة عضوا في "استشارية" مؤتمر المناخ "كوب 28"

الوكيل الاخباري - اختارت رئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي سينعقد في الإمارات العربية المتحدة، وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، عضوا أساسيا في اللجنة الاستشارية.



وقال الردايدة، إن ثقة الأردن عالية بما تمتلكه الإمارات من إمكانات متقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي المهم، مؤكداً أن المملكة تثمن هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به الإمارات.



ولفت إلى الثقة العالية بتكليف وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي، المبعوث الخاص للتغير المناخي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وما يتمتع به من كفاءة مهنية وخبرات عملية متراكمة في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة والصناعة، تخوله باقتدار لإدارة هذا الحدث العالمي.



اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة