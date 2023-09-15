وزير التربية : الثانوية العامة تنتهي بنجاح الطالب من المدرسة

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن امتحان التوجيهي مخصص للقبول الجامعي، وليس اختباراً لإنهاء مرحلة ثانوية عامة «توجيهي» لأن الثانوية العامة تنتهي بنجاح الطالب من المدرسة.



وأضاف محافظة في تصريحات صحفية، أن امتحان «التوجيهي» سيتم عقده على مدار عامين دراسيين في الصفين الأول ثانوي والثاني ثانوي على أن يتم تقدم الطلبة في الأول ثانوي للمباحث المشتركة، في حين يتقدم في مرحلة الثاني ثانوي في المواد المتخصصة ضمن مسار الطالب سواء مهني أو اكاديمي.

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