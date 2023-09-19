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الثلاثاء، 19-09-2023 06:13 م

وزير التربية : قرارات جديدة بشأن المدارس اعتباراً من هذا العام

مدرسة


الوكيل الاخباري - افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، مبنى مديرية التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال محافظة خلال الافتتاح الذي حضره محافظ المفرق سلمان النجادا، والنائبان الدكتور حابس الشبيب وهادية السرحان، ورئيس مجلس محافظة المفرق صالح الخشمان، ومدراء التربية والتعليم في المحافظة، إن المبنى الجديد جاء ضمن موازنة مجلس محافظة المفرق، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارة ومجالس المحافظات سيتوسع لبناء مديريات ومدارس جديدة، ما يشكل طريقة مناسبة لاستغلال الموارد المالية في تلبية الاحتياجات التعليمية في الميدان.

وخلال افتتاحه مدرسة مهنية في منطقة أم القطين، أكد محافظة أن الوزارة تولي التعليم المهني أهمية كبيرة ، لافتا إلى أن الوزارة بدأت هذا العام بتطبيق نظام التعليم المهني في ستة تخصصات، وسيتم فتح أربعة تخصصات أخرى.

وبين محافظة خلال تفقده الواقع التعليمي في مدارس بمنطقتي الخالدية ومغير السرحان، أن هنالك بعض التحديات من حيث الالتزام بالدوام الرسمي والتجهيزات المدرسية والأبنية والتي سنعمل على حلها .

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