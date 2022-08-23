وزير التربية يؤكد عمق العلاقات الأردنية الخليجية

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، عمق علاقات التعاون التي تربط الأردن بدول الخليج العربي خاصة في مجال التعليم.



جاء ذلك خلال رعايته اليوم الثلاثاء، افتتاح الاجتماع الخامس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في مجال التعليم، بحضور الوفود الدول المشاركة، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات.



وأكد أهمية تبادل الخبرات مع دول الخليج العربي في المجال التعليمي، واعتزاز الأردن بالتحاق عدد من الطلبة من دول الخليج في الجامعات الأردنية، لافتا إلى استعداد الأردن لاستقبال المزيد من الطلبة.



وأشاد عويس بمستوى التطور الذي وصل إليه التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مجال التعليم العالي.



وثمن حرص الجامعات الأردنية على تقديم برامج تعليمية في التعليم العالي لما يتناسب مع سمعة وتاريخ التعليم في الأردن.

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