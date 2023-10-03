وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا.



واطلع محافظة خلال زيارته إلى مدرسة مأدبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين على الواقع التعليمي بالمدرسة، واستمع إلى آراء الطلبة فيما يخص مسار برنامج التعليم المهني BTEC.



وأوضح محافظة، أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبع مدارس جديدة تم انجاز ثلاث منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز مئة بالمئة في مدارس خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، والشيماء الأساسية المختلطة، والخطابية الأساسية المختلطة.

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