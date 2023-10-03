الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

الشوبكي : توجيهات ملكية للحكومة لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع "اسمع الأردن"

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

جنايات الزَّرقاء: السجن 7 سنوات لخمسة مدانين بالاتجار بالبشر

الأمن يفتتح مدرسة داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء

تطورات اصابة عشرات الطالبات في مدرسة كريمة

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة

مكافحة الفساد : نعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة

الثلاثاء، 03-10-2023 04:02 م

وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

5


الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا.

واطلع محافظة خلال زيارته إلى مدرسة مأدبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين على الواقع التعليمي بالمدرسة، واستمع إلى آراء الطلبة فيما يخص مسار برنامج التعليم المهني BTEC.

وأوضح محافظة، أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبع مدارس جديدة تم انجاز ثلاث منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز مئة بالمئة في مدارس خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، والشيماء الأساسية المختلطة، والخطابية الأساسية المختلطة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232820166259459500

الشوبكي : توجيهات ملكية للحكومة لتقديم تسهيلات للمتقاعدين العسكريين

9202323231531432247239

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع "اسمع الأردن"

1696330915439

وزيرة النقل تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون

22

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي

9202328122818964150863

قرارات صادرة عن مجلس أمانة عمان

1696338729898

وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

أخبار متعلقة
التربية

تشكيلات في وزارة التربية والتعليم - اسماء

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية توجه رسالة الى المواطنين

وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس

وزارة التربية والتعليم

التربية : دفعة تعيينات جديدة بالوزارة قريباً

9202321151551308578521

أحدهما ذو الـ 5 أعوام ..التربية تنعى طفلين

التربية والتعليم

قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم