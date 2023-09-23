السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

العيسوي يلتقي وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان)

زلزال جديد يضرب تركيا

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

مغادرة 3121 لاجئا سوريا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر

الشرطة المجتمعية تزور مدارس وتلقي محاضرات توعوية في مادبا

مادبا.. ارتفاع عدد السياح 116 %

السبت، 23-09-2023 02:04 م

أحدهما ذو الـ 5 أعوام ..التربية تنعى طفلين

9202321151551308578521


الوكيل الإخباري -  نعت وزارة التربية والتعليم طالبين احدهم بصف الروضة والاخر بالصف السابع اليوم السبت .

اضافة اعلان

 

وكتبت الصفحة الرسمية لموقع التربية والتعليم عبر "فيسبوك" ناعية الطالب محمد الدهامشة بصف الروضة  :" ينعى وزير التربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالب (محمد غازي حمد الدهامشة) من صف الروضة في مدرسة أم الوليد الأساسية المختلطة/ مديرية تربية لواء الجيزة  .. أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون"

 

وفي منشور آخر نعت التربية وفاة الطالب احمد الخوالدة من الصف السابع :"ينعى وزير التربية والتعليم و الأسرة التربوية، الطالب ( أحمد عماد الخوالدة )، من الصف السابع في مدرسة سعد بن أبي وقاص الأساسية للبنين/مديرية تربية لواء بصيرا. أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون"

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

1

العيسوي يلتقي وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان)

1695470344922

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

42023251866163420453

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

2

تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

2

مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

أخبار متعلقة
820236162014149762603

اللواء الركن الحنيطي يوجه رسالة

Private-Tour-of-Ajlun-and-Jerash-e1635345388618

إطلاق برنامج التمكين السياسي لليافعين في جرش

مدرسة

وزير التربية : قرارات جديدة بشأن المدارس اعتباراً من هذا العام

720232494928194263442

وزير التربية : هذا الهدف من التعلم الإلكتروني

وزارة التربية والتعليم

إطلاق مبادرة "لمدرستي أنتمي" في مدارس الطفيلة

التربية والتعليم

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم