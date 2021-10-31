الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

أشغال مؤقتة لمدة 3 سنوات لموظف أدين بالاختلاس

توسعة وتفعيل ورفد أقسام بمستشفى الزرقاء

الزراعة النيابية: توجه حكومي لتخفيض كلف إصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين

شكوى بشأن مدرسة في لواء بني كنانة والتربية توضح

10 وفيات و 1723 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

وزير التربية يوعز بتطوير وإصلاح التعليم المهني

تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

جولة ميدانية لموقع مشروع تطوير مكب الأكيدر

أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين الثاني

السجن 7 سنوات لشخص زوَّر إذن أشغال

الأحد، 31-10-2021 04:14 م

وزير التربية يوعز بتطوير وإصلاح التعليم المهني

2202116125319311933026


الوكيل الاخباري- أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اهتمام الوزارة بتطوير التعليم المهني، وتهيئة البيئة التعليمية والتدريبية الملائمة والجاذبة في المدارس والمشاغل، وتحفيز الطلبة للالتحاق به، وربط هذا النوع من التعليم بسوق العمل واحتياجاته وتطوراته المحلية والإقليمية والعالمية.

اضافة اعلان


جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عويس اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة تطوير التعليم المهني، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.


واوعز عويس بتطوير وإصلاح التعليم المهني لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة منه، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من البطالة ورفع سوية المهن من خلال توفير الكوادر المؤهلة والمدربة بما يواكب التسارع الكبير في هذا المجال.

 

وأشار عويس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أكدت ضرورة تطوير هذا النوع من التعليم، مبينا ثقته بقدرة اللجنة على الوصول إلى توصيات وخطط وبرامج تحدث النقلة النوعية المنشودة في إصلاح التعليم المهني.


من جانبه، أكد العجارمة التزام الوزارة بتقديم الدعم المطلوب للجنة، وتوفير البيئة الملائمة للقيام بدورها، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك. بدوره، أكد رئيس لجنة تطوير التعليم المهني الدكتور عبدالله عبابنة، أن العمل في هذه اللجنة مسؤولية وطنية، وستعمل على تحديد مخرجات إرشادية لتقديم صورة جديدة تحاكي مهارات المستقبل، والارتقاء بمخرجات التعليم المهني ورد الاعتبار له أمام أبنائنا الطلبة وتحفيزهم للالتحاق به، والخروج بوثيقة عمل وتوصيات تستطيع الوزارة الاستثمار بها على الوجه الوطني.

 

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني، وممثل عن هيئة الاعتماد وخبراء من القطاع التعليمي والقطاع الخاص.

 

وتناط باللجنة مهمة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم المهني، والتقدم بمقترحات تعنى بتحقيق الرؤية الملكية التي تهدف إلى تطوير هذا النوع من التعليم، والاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025، إضافة إلى الإفادة من التجارب الدولية الناجحة؛ وفق ما يحقق الاستجابة لمتطلبات العمل الأردني والإقليمي؛ وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد-(أرشيفية)

توسعة وتفعيل ورفد أقسام بمستشفى الزرقاء

czoxMDY6Imh0dHBzOi8vY2RuaW1nLnJveWFuZXdzLnR2L2ltYWdlc2Vydi9TaXplNzI4UTQwL25ld3MvMjAyMTA3MjgvTW1YNTE3UnY2SmJrb252a1NySzR2SnBOb3NiQ0E0OGZxS0t1Z3l1TC5wbmciOw==

إدانة موظف حكومي لقبوله الرشوة لإصدار تصاريح تنقل خلال فترة الحظر

التربية والتعليم

شكوى بشأن مدرسة في لواء بني كنانة والتربية توضح

كورونا 5

10 وفيات و 1723 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

1635690336958

جامعة الأميرة سميّة في المركز الأول بالمسابقة الأردنية للبرمجة

52962fbc6a10b3b5831798cda684c007

تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

10202126104156615522605

وزير التربية: التعليم الوجاهي في المدارس هو الأساس

10202123155238229247666

2000 فحص كورونا عشوائي يومياً لطلبة المدارس

الخصاونة

التعديل الوزاري سيشمل نحو 8 حقائب

1020211005828877810546

الخدمة المدنية ينتهي من امتحانات تعبئة شواغر حكومية

102021312208356194448

وليد المعاني: الأمور مقلقة