وزير التربية: 122 مخالفة لتعليمات امتحان التوجيهي في يومين

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ان الوزارة سجلت منذ بدء جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الحالية، 122 مخالفة لتعليمات الامتحان، بواقع 93 مخالفة في اليوم الأول و22 مخالفة في اليوم الثاني.

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وبين الدكتور محافظة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المخالفات شملت محاولات استخدام الاجهزة اللاقطة والاجهزة الخلوية داخل قاعات الامتحان.



واكد ان الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بحسب التعليمات الناظمة للامتحان، والتي تضمنت حرمانهم من التقدم للامتحان للدورة الحالية والدورة القادمة تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشتركين.

واشاد الوزير محافظة بجهود كوادر الوزارة المشرفة على الامتحان، وكوادر الأمن العام وجميع الجهات المساندة للوزارة في عقد الامتحان في دورته الحالية.

