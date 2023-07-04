وزير التربية: امتحان التوجيهي الأول سار كما خططنا له

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن امتحان الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام سار في أولى جلساته اليوم الثلاثاء كما خططت له الوزارة وعلى خير ما يرام.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور محافظة لعدد من قاعات الامتحان التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، شملت مدرستي عبد الحافظ العزب الثانوية المهنية للبنين، وعائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، بحضور مدير التربية والتعليم ناديا عربيات.وحضر الدكتور محافظة فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلبة في مدرسة عبد الحافظ العزب، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر الوزارة القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية، ودورهم الفاعل في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.وأكد خلال تفقده قاعات المشتركين بالامتحان من ذوي الإعاقات في مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة، أن الوزارة تولي هذه الفئة من الطلبة الاهتمام اللازم من حيث توفير البيئة الامتحانية الملائمة لكل حالة، وسهولة الوصول إلى قاعات الامتحان في الطابق الأرضي في كل مركز، وحسب ما خططت له الوزارة في هذا المجال.وبين محافظة أن عملية التصحيح ستبدأ بشكل مباشر بعد الامتحان الأول، حتى تتمكن الوزارة من استخراج النتائج أولا بأول وفي أقرب وقت.وأضاف أن نحو 145458 طالبًا وطالبة، تقدموا اليوم لامتحان التربية الإسلامية في ورقة امتحانية موحدة لفروع التعليم الأكاديمي والمهني كافة، مبينًا أن الأسئلة تراعي المستويات والفروقات الفردية بين الطلبة كافة.من جانبهما، تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، في جولتين منفصلتين سير الامتحان في عدد من القاعات في القويسمة.وشملت جولة الدكتور العجارمة زيارة مدرستي الملك عبدالله الثاني للتميز، وأم قصير والمقابلين، حيث تابع فتح مغلفات الأسئلة وتوزيعها على الطلبة.من جانبها، تفقدت الدكتورة القبيلات، عددا من القاعات في مدارس أحمد الطراونة وحطين وأسماء بنت أبي بكر.وأبدى الأمينان العامان ارتياحهما لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.واطلعا، على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان إشرافية من الوزارة على المدارس التي يعقد فيها الامتحان للاطمئنان على سيره ومتابعة مجرياته.