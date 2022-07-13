وزير التنمية يؤكد أهمية توفير المعلومات والبيانات للمواطنين

الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن خدمة المواطن ومشاركة المعلومات والبيانات المتوفرة عن حالته، تمثل القيمة الايجابية والفضلى عند تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.



وأكد المفلح، خلا لقائه مع مدراء مديريات التنمية الاجتماعية، ومدراء مكاتب صندوق المعونة الوطنية، ومدراء مؤسسات الرعاية الايوائية في اقليم الجنوب، أهمية تلقي طلبات المواطنين والتعامل معها ضمن ارقى المستويات والجودة.



وشدد المفلح، على ضرورة العمل المشترك والجماعي بروح الزمالة ومساعدة الناس في توفير الخدمات الاجتماعية ضمن الأطر المؤسسية والتي تندرج ضمن كتيب استرشادي للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية.

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