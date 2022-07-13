الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بلدية الزرقاء تزيل 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي

تطورات الكتلة الهوائية الحارة المرهقة التي ستؤثر على الاردن

وزير التنمية يؤكد أهمية توفير المعلومات والبيانات للمواطنين

بني هاني وميتاني نسايب - صور

وزير الدفاع التركي : اتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

ذبح 18 ألف رأس من الأغنام والبقر في مسلخ الأمانة خلال العيد

حقيقة دخول الاردن بموجة كورونا جديدة

حملة نظافة شاملة لمجرى ينابيع وادي الريان السياحي

السياحة تقيم فعاليات بالمواقع السياحية والأثرية ضمن برنامج أردننا جنة

الأربعاء، 13-07-2022 09:54 م

وزير التنمية يؤكد أهمية توفير المعلومات والبيانات للمواطنين

w


الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، إن خدمة المواطن ومشاركة المعلومات والبيانات المتوفرة عن حالته، تمثل القيمة الايجابية والفضلى عند تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

وأكد المفلح، خلا لقائه مع مدراء مديريات التنمية الاجتماعية، ومدراء مكاتب صندوق المعونة الوطنية، ومدراء مؤسسات الرعاية الايوائية في اقليم الجنوب، أهمية تلقي طلبات المواطنين والتعامل معها ضمن ارقى المستويات والجودة.

وشدد المفلح، على ضرورة العمل المشترك والجماعي بروح الزمالة ومساعدة الناس في توفير الخدمات الاجتماعية ضمن الأطر المؤسسية والتي تندرج ضمن كتيب استرشادي للعاملين في وزارة التنمية الاجتماعية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720228183353164393892

بلدية الزرقاء تزيل 2350 طنا من النفايات ومخلفات الأضاحي

720221118450437455477

ذبح 18 ألف رأس من الأغنام والبقر في مسلخ الأمانة خلال العيد

كورونا الوكيل

حقيقة دخول الاردن بموجة كورونا جديدة

620212304153589605294

حملة نظافة شاملة لمجرى ينابيع وادي الريان السياحي

w

السياحة تقيم فعاليات بالمواقع السياحية والأثرية ضمن برنامج أردننا جنة

720226175342989516416

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في المفرق

أخبار متعلقة
6202230125016735876472

المفلح يلتقي مدراء التنمية ومكاتب صندوق المعونة في إقليم الشمال

1

وزير التنمية يؤكد أهمية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

a

توجيهية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها الخامس

q

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

resize

تحفيز تطلق مشروعا مجتمعيا للاستجابة لآثار جائحة كورونا

1

منحة بريطانية للأردن بقيمة 50.2 مليون جنيه استرليني