وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الوكيل الاخباري - تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفيرلي.



وبحث الوزيران، خلال الاتصال، آليات توسعة التعاون القائم بين البلدين في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.



وأكد الوزيران الحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والاستثمارية والدفاعية. كما أكدا استمرار البلدين في الجهود المستهدفة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.



واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتقدم نحو أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم، الذي أكد الصفدي، أن سبيله الوحيد هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. كما شدد الصفدي على أهمية وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.



كما بحث الصفدي وكليفرلي الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية وإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.

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