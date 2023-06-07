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الأربعاء، 07-06-2023 11:40 م

الصفدي يشارك بالاجتماع الوزاري ضد تنظيم داعش بالرياض

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الوكيل الاخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم غد الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ‎تنظيم "داعش"؛ الذي تستضيفه السعودية في الرياض.

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ويضم التحالف الذي تشكل في 2014 نحو 85 دولة ومنظمة.

ويبحث الاجتماع الجهود الدوليّة المبذولة لمكافحة تنظيم داعش وأهمية توحيد الجهود في مكافحة جيوب ‏وخلايا التنظيم في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مجابهة صعود داعش في قارة أفريقيا في غرب وجنوب شرق ‏القارة، إضافة إلى بحث تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية للدول التي تبذل جهودًا في محاربة التنظيم. ‏

وكانت السعودية أعلنت، خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد "داعش" بمدينة لاهاي، استضافتها للاجتماع الوزاري للتحالف.

 

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